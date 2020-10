Surse: Tesla va cumpăra o companie germană specializată în asamblarea bateriilor Tesla vrea sa-și mareasca semnificativ producția de baterii in urmatorii ani și spera ca inovațiile sale vor duce la scaderea costurilor pachetelor de baterii. Constructorul construiește in prezent o noua unitate de producție a mașinilor electrice in apropiere de Berlin, uzina care va include și producția de baterii. Surse citate de Reuters susțin ca Tesla a convenit achiziția unei companii germane care este specializata in asamblarea de module... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

