SURSE: Surpriză, Guvernul amână tăierea sporurilor bugetarilor Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca s-a decis amanarea unei decizii in privința sporurilor pentru ca este nevoie de o analiza a impactului pe care il va avea taierea acestora asupra salariilor bugetarilor fara funcții de execuție. O decizie va fi luata peste cateva luni, posibil printr-un proiect de lege care sa modifice din nou Legea salarizarii. Actorul Dragoș Bucur, țina ironiilor in on-line dupa o declarație controversata. A fost comparat cu Olivia Steer Ordonanța de urgența care va fi adoptata miercuri prevede doar eliminarea sporului Covid de 30% din salariu pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

