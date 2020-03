Stiri pe aceeasi tema

- Scandal în PSD din cauza Sorinei Pintea. Eugen Teodorovici îl critica pe Marcel Ciolacu pe un grup intern al social democraților pentru modul în care liderul PSD a reacționat la problemele fostului ministru al Sanatații.Citește continuarea pe Digi24.

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea a fost scoasa, marți, din arest. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, a fost adusa la policlinica MAI, pentru a i se face un control neurologic, așa cum prevede procedura pentru persoanele aflate in arest preventiv.Surse medicale spun ca Pintea se simte foarta…

- Social democrații au decis, marți, intr-o ședința informala, ca toți membrii partidului care sunt arestați preventiv sa fie demiși din PSD. De asemenea, PSD a decis ca toți social-democrații supuși unor anchete penale sa fie excluși din partid, transmite Realitatea PLUS. Astfel, Sorina Pintea, fost…

- PSD a decis, marți, intr-o ședința informala ca toți social-democrații supuși unor anchete penale sa fie excluși din partid, transmite Realitatea PLUS.Astfel, Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost suspendata din PSD, ca urmare a unei decizii luate in sedinta informala a Comitetului Executiv…

- Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca fostul ministru al Sanatații a fost supravegheat pe perioada arestului atat de cate un gardian, care a stat permanent la ușa celulei, dar și de o alta femeie arestata.Aceasta a primit misiunea de a o pazi pe Sorina Pintea și de a anunța orice i se pare…

- UPDATE Perchezițiile in biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, sunt facute in urma unui flagrant care vizeaza achiziții publice. Surse...

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, este audiata la DNA, la aceasta ora. Pintea a ajuns la DNA central dupa mai multe ore de audieri.Perchezițiile de ieri din biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, au fost facute in urma…

- Procurorii DNA au perchezitionat vineri biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, unde aceasta este manager. Surse judiciare sustin ca este vorba despre un flagrant si ca ancheta are legatura cu achizitii de materiale sanitare de catre unitatea medicala. Anchetatorii au indicii referitoare…