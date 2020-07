Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, si presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, au anuntat duminica, într-o conferinta de presa, ca negocierile cu PNL pentru desemnarea unor candidati la primariile de sector "au avansat", transmite Agerpres."Ce pot sa va spun…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a pus in discuție, in ședința de luni a partidului, oportunitatea depunerii moțiunii de cenzura, pe motiv ca nu este prioritatea romanilor in acest moment, dar și organizarea Congresului, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse de la varful partidului.…

- Social democratii lugojeni s-au intalnit intr-o sedinta la sediul Primariei pentru a pune la cale primele pregatiri pentru alegerile locale din toamna. Surse din cadrul partidului au declarat pentru Lugoj Info.ro ca a fost creionata strategia pentru batalia electorala din aceasta toamna. Discutiile…

- Fostul lider PSD a fost citat in urma cu cateva zile de procurorul DNA care se ocupa de dosarul Teldrum pentru vineri, cand va fi informat de punerea in miscare a actiunii penale, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Alaturi de Dragnea, in prezent inchis in urma condamnarii pentru angajarile…

- Procurorii de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) l-au pus, miercuri, sub invinuire pe fostul procuror DNA Mircea Negulescu, intr-un nou dosar instrumentat la aceasta secție și il acuza de doua pretinse fapte de lipsire de libertate in mod nelegal. Totodata Negulescu…

- Procurorii de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) l-au pus, miercuri, sub invinuire pe fostul procuror DNA Mircea Negulescu, intr-un nou dosar instrumentat la aceasta secție și il acuza de doua pretinse fapte de lipsire de libertate in mod nelegal.Totodata Negulescu…

- Liderul PSD nu exclude o candidatura din partea social-democraților la primaria sectorului 2 a viceprimarului PNL, Dan Cristian Popescu, și are un mesaj clar pentru organizația locala a social-democraților in cazul in care aceasta se va opune.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat sambata, pentru…

- Handbalistul francez Pierre Yves Ragot este audiat, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce, la domiciliul acestuia au fost descoperite, in urma unei perchezitii, aproximativ 700 de grame de cannabis si o instalatie folosita la intretinerea culturii indoor. Conform unui comunicat remis, joi,…