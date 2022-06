Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron, președintele Franței, ar putea ajunge, miercuri, 14 iunie, in Romania, au declarat surse oficiale pentru ziarul Libertatea. Liderul Franței ar urma sa viziteze baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Vizita președintelui francez are loc in contextul razboiului din Ucraina. El ar urma…

- "Era complicat cu USR. Si eu, si USR am invatat cateva lucruri. Cred ca a doua oara o s-o facem mai bine amandoi. Daca nu incerci si nu gresesti si nu ai putea sa o iei din nou de la capat... Romanii au aratat, prin votul din 2020, ca doresc dreapta la putere. Acum e clar ca maturitatea politica poate…

- Rusia a pierdut, in doua luni de la inceputul invaziei Ucrainei, sute de tancuri. Peste 900, conform estimarilor armatei ucrainene, sau peste 500, conformestimarilor independente ale site-ului Oryx , specializat in monitorizarea si agregarea tuturor informatiilor provenite din surse deschise, referitoare…

- Doua noi vaccinuri dezvoltate de unitati ale China National Biotec Group (CNBG) impotriva variantei Omicron au primit aprobarea pentru a fi testate clinic ca doze „booster” la Hong Kong, a anuntat sambata subsidiara Sinopharm, transmite Reuters. Oameni de stiinta din intreaga lume studiaza variante…

- William Burns , Directorul CIA, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 joi, dupa ce s-a intalnit cu presedintele american Joe Biden cu o zi inainte. Burns s-a aflat in prezenta presedintelui Joe Biden miercuri dimineata in cadrul unei reuniuni la care s-a respectat distantarea fizica, iar seful CIA a…

- Reprezentanții patronatelor din Salaj reclama prețurile aberante la energie și spun ca unii investitori au ajuns deja in pragul falimentului. Problema prețurilor la energie a fost dezbatuta marți in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, ședința la care au luat parte reprezentanți ai patronatelor,…

- In pofida faptului ca a inregistrat și pierderi, Ucraina are in prezent cu 43 de tancuri mai mult decat la inceputul razboiului. Explicația vine de la numarul mare de tancuri capturate intacte de la forțele ruse, conform publicației Business Ukraine. Potrivit datelor transmise de autoritațile naționale,…

- Prim-ministrul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, aflat in vizita in Romania, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere oficiala. In continuarea vizitei la Bucuresti, premierul spaniol va fi primit de presedintele Klaus Iohannis.…