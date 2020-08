Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Clanului Duduianu – Florin Mototolea, zis Emi Pian – a fost ucis mortal de un tanar barbugiu fara cazier, Richard Emanuel Gheorghe. Surse apropiate anchetei au declarat pentru „Adevarul” ca autorul crimei este un tanar de 26 de ani, fara antecedente penale, care a comis fapta in urma unui conflict…

- PNL si USR-PLUS nu reusesc sa incheie protocolul privind colaborarea, pe viitor, in Consiliul General al Capitalei. In timp ce PNL a creionat un protocol bazat pe principii, Vlad Voiculescu a cerut, concret, autonomie ca viceprimar, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Mai exact, Vlad Voiculescu…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca isi doreste o alianta cu USR-PLUS la primariile de sector pentru a „spulbera PSD in Bucuresti”, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, negocierile dintre PNL si PMP pentru liste comune in Capitala au esuat. Prin urmare, PMP va avea…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, sustine ca liberalii au facut destul de multe concesii in negocierile cu USR-PLUS pentru candidatii la primariile de sector din Bucuresti, iar USR vine cu noi pretentii, scrie Adevarul. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a dezvaluit cum…

- PNL și USR-PLUS il susțin pe Nicușor Dan la funcția de primar general al Capitalei și au negociat in ultimele saptamani sa extinda colaborarea și la candidați comuni in cele 6 sectoare bucureștene. Variantele de lucru discutate pentru sectoare sunt aici. Pe scurt, s-a negociat o formula de tip 50-50,…

- Liderii USR PLUS nu accepta sub nicio forma candidaturile lui Dan Cristian Popescu la Sectorul 2 si Dan Croitoru la Sectorul 5. Liderul PNL Ludovic Orban este dispus sa accepte alt candidat la Sectorul 5, insa nici gand sa renunte la Dan Cristian Popescu, sustin surse politice pentru Adevarul. Potrivit…

- Sedinta de guvern de joi s-a lungit pana tarziu in noapte. Motivul: ministrul Muncii, Violeta Alexandru, inca mai lucra la ordonanta de urgenta privind piata muncii in perioada post-pandemie, sustin surse guvernamentale pentru Adevarul. La ora 02.00 noaptea, premierul Ludovic Orban a tipat la Violeta…

- Reincepe lupta pentru alegerile locale. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, a participat luni-seara la sedinta online a PNL Bucuresti, alaturi de toti liderii liberali de sectoare, sustin surse politice pentru Adevarul. Miza sedintei: strategia pentru Capitala, in contextul in…