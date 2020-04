Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, Politia a plasat in carantina institutionalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Joi, 2 aprilie, in Constanța sunt confirmați 111 pacienți infectați cu coronavirus, conform informațiilor pe care Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa le furnizeze din nou defalcat, pe fiecare județ. In Constanța s-a inregistrat pana acum un singur deces, deși este unulo dintre cele șapte centre…

- Pana astazi, 28 martie, in Romania, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, adica de ieri, au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, in urma cu putin timp, joi, 26 martie, ca au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane confirmate cu COVID-19. “19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București Floreasca,…

- Ziarul Unirea Inca 4 decese, in Romania, ale unor persoane confirmate cu COVID-19: Bilanțul național a ajuns la 22 Inca 4 decese confirmate cu COVID-19 au fost anunțate in cursul serii de joi de catre Grupul de Comunicare Strategica. Astfel bilanțul morților la nivel național a ajuns la 22. 19. Barbat,…

- Testele au confirmat infecția cu Covid-19 pentru inca 186 de persoane, pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore, potrivit situației prezentate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Romanii continua, insa, sa sfideze pericolul, astfel ca mulți s-au ales cu dosare penale sau au fost trimiși…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noile date privind pandemia din țara noastra. Astfel, pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.