In seara zilei de 19 februarie 2021, in jurul orei 21:30, o deținuta incarcerata in Penitenciarul de Femei Targșoru Nou a atacat și lovit o asistenta medicala care urma sa-i administreze tratamentul. Deținuta este clasificata cu risc pentru siguranța penitenciara, aceasta executa o pedeapsa privativa de libertate pentru tentativa de omor asupra propriului copil. Incidentul s-a petrecut in cabinetul medical al penitenciarului. Din primele informații obținute de reporterii APH, deținuta a fost prezentata la cabinetul medical fara a se respecta dispozițiile regulamentului de paza stipulat de ordinul…

- In seara zilei de 19 februarie 2021, in jurul orei 21:30, o deținuta incarcerata in Penitenciarul de Femei Targșoru Nou a atacat și lovit o asistenta medicala care urma sa-i administreze tratamentul.

