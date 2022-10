Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…

- In ultimele saptamani, reprezentanții autoritaților ruse vorbesc tot mai des despre posibile negocieri cu Ucraina sau cu țarile occidentale. Doar ca planul președintelui Vladimir Putin nu il reprezinta incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului, care sa permita…

- Casa Alba analizeaza o interdictie totala, prin ridicarea tarifelor la niveluri atat de punitive incat ar impune o interdictie efectiva, sau prin sanctionarea United Co Rusal International PJSC, compania care produce metalul rusesc, potrivit unor persoane familiare cu luarea deciziilor. Casa Alba a…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Orice acțiune a forțelor ucrainene ramase in regiunea Zaporojie va fi considerata ”agresiune impotriva Rusiei”, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia, a transmis joi un responsabil prorus numit de Moscova in administrație, care a cerut Kievului sa-și retraga imediat armata de acolo, informeaza…

- Un atac cu drona a vizat duminica statul major al Flotei Ruse de la Marea Neagra din Sevastopol, ranind cinci persoane, a anuntat guvernatorul acestui oras din peninsula anexata Crimeea, Mihail Razvojaev, informeaza France Presse. "In aceasta dimineata, nationalistii ucraineni au decis sa ne strice…