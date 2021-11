Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca in PNL exista in continuare intenția de a gasi o varianta de guvernare cu noii parteneri care l-ar putea impune pe Florin Cițu premier. Mai mult, in ședința de marți seara, liderul UDMR nu s-ar fi opus acestui scenariu, susținand ca e normal ca liberalii sa-l doreasca premier pe șeful partidului. Sunt detalii foarte importante din ședința PNL, PSD și UDMR. Potrivit unor surse participante la ședința de ieri seara , Kelemen Hunor a declarat ca nu poate exista o alta propunere a PNL, decat președintele partidului Florin Cițu, pentru ca altfel, se rupe…