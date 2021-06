Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul pensiilor este unul din elementele de baza in politicile fiscale PNL. Inca de anul trecut, fostul premier Ludovic Orban vorbea despre reforma in sistemul de pensii. Odata cu presiunile puse de Bruxelles asupra reformelor din Romania, noi polemici pe aceasta tema au aparut in spațiul public.…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- Samsung a prezentat astazi Galaxy Book Pro și Galaxy Book Pro 360, o noua generație de laptop-uri care se bazeaza pe ecosistemul Galaxy facut cunoscut mai ales de catre dispozitivele mobile ale producatorului sud-coreean. Ca baza pentru seria Galaxy Book Pro, Samsung a colaborat cu Intel și Microsoft…

- Datoria publica va crește in acest an cu 25% fața de 2020 , ajungand la nivelul de 609,77 miliarde de lei, adica 54,6% din PIB. Fața de 2019. datoria va fi cu 63% mai mare. Practic, in guvernarea PNL din 2020 și in cea PNL-USR PLUS-UDMR se aduna in plus 235,95 miliarde de lei. Daca in 2019, datoria…

- Rezistența la antibiotice tinde sa devina principala cauza de mortalitate, iar pâna în anul 2050 am putea sa ajungem la peste 10 milioane de decese anual. Impactul economic este extraordinar, estimat la 100.000 de miliarde de dolari, la nivel global. În ultimii 30 de ani nu s-au mai…

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Patriarhia a transmis la finalul acesteia ca „deschiderea tuturor oficialitaților pentru buna și fireasca desfașurare a slujbei de Inviere indica faptul…

- Oficial, zona Baile Figa devine stațiune turistica de interes local, printr-o hotarare de Guvern. Anunțul a fost facut chiar de catre Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, care a și facut demersurile necesare pentru incadrarea Bailor Figa ca și stațiune. Județul Bistrița-Nasaud mai are o stațiune,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca, anul trecut, masurle active au salvat 1,4 mlioane de locuri de munca, asa ca cele mai multe dintre acestea au fost prelungite si in acest an. Turcan a precizat ca s-au platit 4,6 miliarde de lei pentru aceste masuri de pe piata muncii, din totalul celor…