Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila sustine ca înainte de a trimite la Bruxelles propunerile initiale pentru functia de comisar european, Rovana Plumb si Dan Nica, a avut o discutie cu presedintele Iohannis, iar accesta si-a dat acceptul.

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost votat in CEx al PSD, marti, sa fie noua propunere de comisar european, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Dan Nica, votat in CEx al PSD sa fie propunerea pentru comisar european Decizia a fost votata in Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot impotriva,…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca nu a primit de la Bruxelles vreun refuz cu privire la propunerile pe care le-a facut pentru functia de comisar european din partea Romaniei, europarlamentarii Dan Nica si Rovana Plumb."Nu au primit niciun refuz. Astazi au fost la Bruxelles atat…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL, anunta ca propunerile inaintate de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european din partea Romaniei, Rovana Plumb si Dan Nica, sunt considerate inacceptabile la Bruxelles. Liberalii o someaza pe Viorica Dancila sa se consulte cu Iohannis…

- Dan Nica si Rovana Plumb sunt propunerile Romaniei pentru functia de comisar european, potrivit unei scrisori trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, spun surse politice și guvernamentale.