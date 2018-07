Surse G4Media: Marti, OUG pe gratiere si amnistie - Toader isi va delega atributiile

Stiri pe aceeasi tema

- ALDE:"Nu se va da o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere maine" Foto: facebook.com/varujan.vosganian. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care s-a vazut cu premierul Viorica Dancila, a afirmat ca la Ministerul Justitiei nu exista în dezbatere sau avizare o ordonanta de urgenta…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat luni la finalul intalnirii cu conducerea partidului, la Parlament ca OUG pe amnistie și grațiere, nu se va da maine. ”De mult am incetat sa comentam zvonurile care apar. Sigur este ca maine nu se va da o OUG pe amnistie și grațiere, așa cum ne informau…

- ALDE da asigurari ca nu este promotorul unei Ordonanțe de urgența pe amnistie și grațiere. ”Intrebați la PSD!, a spus purtatorul de cuvant al ALDE, luni, dupa ședința conducerii partidului. ”Aceasta ordonanța nu se da”, a spus Varujan Vosganian. El a precizat ca nu are niciun mandat sa spuna daca se…

- Dragnea l-a presat pe Tariceanu, dat fiind ca OUG poate fi data doar daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este de acord, iar ministrul justitiei e asumat de ALDE. Potrivit unor surse, Tariceanu nu ar sustine varianta OUG. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni dupa intalnirea cu premierul…

- Jurnaliștii de la G4Media, citand surse PSD, spun ca Liviu Dragnea pune tot mai multa presiune pe guvern pentru adoptarea unei Ordonanțe de Urgența pentru amnistie și grațiere. Potrivit portalului de știri, Ordonanța ar putea ajunge pe masa guvernului marți, iar ministrul Tudorel Toader și-ar delega…

- Liderul PSD forțeaza adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, dar la acest moment premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD.

- Liviu Dragnea ar intenționa adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amnistie și grațiere, insa premierul Viorica Dancila s-ar opune acestei masuri, potrivit unor surse citate de G4media.ro.Guvernul poate adopta OUG doar pe durata sesiunii extraordinare parlamentare, adica pana joi, 19 iulie.…

- Liviu Dragnea a afirmat ca un astfel de demers "are foarte mare sens" si ca va vorbi cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Intrebat de ce PSD nu ia in calcul sa modifice Codurile in acelasi fel in care a…