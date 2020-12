Dintre cei trei care vor fi puși pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a forma viitorul cabinet guvernamentale, Florin Cițu va fi cel ales, conform informațiilor obținute de PUTEREA.ro. Florin Cițu este in prezent ministrul de Finanțe, a fost numit in aceasta funcție de acum un an, de la formarea primului cabinet Orban. In primavara, dupa ce a condus ca interimar guvernul, a demisionat pentru a-i permite lui Ludovic Orban sa revina in fruntea Guvernului. Știre in curs de actualizare The post SURSE: Florin Cițu va fi premierul desemnat de Klaus Iohannis pentru viitorul guvern appeared first…