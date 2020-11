SURSE: Executivul ia în calcul interzicerea circulației pe timpul nopții Comitetul pentru Situații de Urgența se reunește astazi, inaintea ședinței de guvern programata la ora 19:00, pentru a decide noi restricții și masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. ANI: Un fost politist nu poate justifica o avere de 141.000 de euro, un altul e incompatibil Masca ar putea deveni obligatorie in spațiul liber in toate județele indiferent de rata de incidența. Seara trecuta, premierul a avut o ședința cu reprezentanți ai Ministerului Sanatații, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgența și ai MApN. Autoritațile au prezentat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

