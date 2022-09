Surse: Două femei luptă pentru fotoliul de Ministru al Educației. Principala favorită Locul lasat liber de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ar putea fi ocupat de o femeie, o consiliera prezidențiala fiind principala favorita. Fotoliul este dorit insa și de un lider marcant liberal, ce a mai avut funcții guvernamentale. Conform unor surse liberale, prima opțiune ar fi Ligia Deca (n. 1982), consilier prezidențial pentru educatie și cercetare, ce coordoneaza deja proiectul Romania Educata, inițiat in anul 2016 de catre Klaus Iohannis. Doctor in științe politice, Deca a fost președinta Uniunii Europene a Studenților (2008-2010) iar intre 2010 – 2012 a fost șefa Secretariatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

