- Surse din PNL au declarat vineri in exclusivitate pentru Puterea.ro ca ”este o chestiune de 3-4 luni”, pana cand Florin Cițu va fi pus in fața unui Congres extraordinar, in urma caruia ar urma sa piarda președinția PNL. Mulți lideri de filiala ar fi suparați in continuare de modul in care Cițu a negociat…

- Surse din Partidul Național Liberal au declarat pentru Puterea.ro ca razmerița din partid se va solda cu un congres extraordinar in PNL, cel mai probabil, in primavara, cand șefia lui Florin Cițu va lua sfarșit. Florin Cițu a refuzat joi sa asiste la ședința de plen in care Guvernul Ciuca urma sa fie…

- Raluca Turcan a anunțat ca nu va fi exclusa din PNL dupa ce l-a criticat pe președintele partidului - Florin Cițu."Nu. De ce? Am spus lucrul acesta in interior. (...) De altfel, din interiorul partidului au aparut in spatiul public declaratii mult mai taioase decat ceea ce am spus eu, insa mi s-a parut…

- Raluca Turcan, presedintele PNL Sibiu si ministru al Muncii, afirma ca nu exista un temei statutar pentru a fi exclusa din partid. Ea explica faptul ca regulamentul PNL arata ca membrii de partid nu trebuie sa atace public formatiunea sau pe presedintele PNL, insa subliniaza ca ea si-a exprimat un…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- Ministrul demis al finanțelor, Dan Vilceanu, a declarat marți seara ca ședința liberalilor din aceasta seara nu s-a votat un nume de premier propus, insa a spus ca „este o cutuma in partide, președintele este prima varianta”. “Este presedintele partidului si e o cutuma in partide ca presedintele partidului…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- PNL Sector 1 a aprobat, miercuri seara, ambele motiuni ale candidatilor la sefia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu. Potrivit unor surse liberale, ambele motiuni au fost aprobate cu 44 de voturi favorabile si cinci impotriva, noteaza Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent la reuniunea…