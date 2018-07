Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca-n filme in judetul Giurgiu. Politistii au descarcat o arma pentru a prinde un barbat care furase o masina. Desi avea o roata ciuruita de gloante, soferul a continuat sa fuga de oamenii legii mai mult de 20 de kilometri. In cele din urma a fost prins, scroe digi24.

- S-au implinit ieri fix 20 de ani de la momentul in care Ploiestiul – care se pregateste acum de “parasirea” esalonului trei, reusea sa intre in grupul select al oraselor din Romania care au avut doua echipe din Liga 1! Astra Ploiesti promova in premiera in Divizia A, cu Gabi Stan pe banca, dupa o victorie…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Clostridium si bacterii coliforme au fost gasite gasite in gheata produsa de mai multi agenti economici, releva testele realizate de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor - Laborator Larex pe probe prelevate de inspectorii ANPC in urma controalelor facute la operatori economicie…

- In perioada martie - aprilie, programul CinEd a organizat 41 de proiecții in 12 localitați din Romania: București, Giurgiu, Rașnov, Brașov, Codlea, Ploiești, Albești Paleologu, Suceava, Alexandria, Sacele, Valea Doftanei și Videle. La acestea au participat in jur de 1500 de elevi și facilitatori educaționali.…

- Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 1 mai, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internaționala a Muncii, in memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind…

- Treisprezece perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in patru judete intr-un dosar de contrabanda cu tigari “In cursul acestei dimineti, peste 70 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a prezentat, joi, rezultatele unui sondaj de opinie realizat in opt judete si sustine ca rezultatele sunt "bune si foarte bune", iar in unele regiuni ALDE a egalat PNL.”Am facut sondaje in opt judete - Arges, Dolj, Constanta, Giurgiu, Gorj, Olt,…