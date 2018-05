Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce regalitatea si vedetele de prima clasa se aduna la Windsor, in Anglia pentru a sarbatori nunta Printului Harry cu Meghan Markle, E! va difuza programe despre familia regala care vor culmina cu evenimentul anului.

- Se știe, se simte: incep „POVEȘTILE”. Adica Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” Alba Iulia, ediția a XIII-a, 7-13 mai 2018. Așa ca in timp ce voi va faceți planuri pentru saptamana viitoare, punand degetul pe afișe, in dreptul unuia sau altuia dintre spectacolele festivalului, trupele invitate…

- „Haida, hai in Maramures“- VEZI PROGRAMUL COMPLET al ediție a IV-a „ZILELE MARAMUREȘULUI 18.05. – 13.05.2018” A IV-a ediție a evenimentului devenit deja tradiție, ”Zilele Maramureșului – Haida, hai in Maramureș” demareaza marți, 8 mai, la ora 11.15, cu expoziția foto „Obiceiuri de primavara”, care…

- Teatru muzical cu trupa PAM PAM, jocuri si concursuri interactive, workshop-uri pentru copii. Dragi parinți, va invitam impreuna cu copiii, duminica, 6 Mai, orele 10:30-13:00 la Scoala Gimnaziala de Arte numarul 5 – Sala George Enescu, str. Gheorghe Petrascu nr. 49, sa va distrați și sa va relaxați…

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia isi deschide portile vineri, 23 martie, de la ora 10.00, pentru a promova activitațile școlare și extrașcolare ce se desfașoara in cadrul instituției. In programul pregatit pentru vizitatori sunt incluse fragmente din activitațile Cercului de folclor,…

- Spectacole din Serbia, Germania, Olanda, Franța, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Italia și Romania – le veți putea vedea pe toate in luna mai, cand are loc Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, TESZT. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 11.

- Festivalul “Launmomentdat in parc” va reveni, la inceputul verii, in Parcul Poporului din Timisoara. Programul va fi bogat in concerte, ateliere, expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film și tehnologie intre orele 12:00 și 23:00. Launmomentdat in parc se afla la ediția a treia și reunește nume…

- V. S. Primaria orașului Sinaia va participa, de maine și pana duminica, 25 februarie, la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei. In parteneriat cu agenții economici cu activitate in domeniul turismului din stațiunea de pe Valea Prahovei, autoritatea locala va prezenta programul “O saptamana…