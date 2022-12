Surprize muzicale la Winter in My Town: Fuego susține un concert de excepție în această săptămână! Sarbatorile de iarna sunt despre magie, iar atmosfera e faurita de emoție și spectacol, dar și de fapte bune. Fuego canta in aceasta saptamana la Winter in My Town, iar surprizele muzicale continua pe scena targului de Craciun. Vino la Iulius Town și bucura-te de atmosfera sarbatorilor de iarna alaturi de cei dragi! Joi, 29 decembrie 2022, de la ora 19:00, Fuego va susține un program complex de colinde și de cantece dragi publicului, cu multa emoție și buna dispoziție așa cum ne-a obișnuit de fiecare data, la Winter in My Town. Serile promit sa fie unele magice pentru intreaga familie, iar vineri,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrat in atmosfera sarbatorilor de iarna, odata cu deschiderea Targului de Craciun și spectacolele de obiceuri și tradiții, Piteștiul se pregatește pentru o noua surpriza! Pentru prima data in Romania, in noaptea dintre ani, spectacolul dintr-o piața publica va fi unul special și rafinat. Municipalitatea…

- Magazinele Selgros din intreaga țara vor funcționa dupa un program special de Anul Nou, la fel cum s-a intamplat și in perioada Craciunului. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru Revelion trebuie sa consulte din timp programul Selgros de Anul Nou 2023. Afla in continuare la ce ora inchid magazinele…

- Program Craciun și Revelion 2022. Kaufland17- 23 decembrie 2022, 07:00 -22:0025 decembrie 2022- inchis26 decembrie 2022, 09:00- 22:0027 – 30 decembrie 2022, 07:00 -22:001 ianuarie 2023- inchis Program Craciun și Revelion 2022. Lidl19-23 decembrie 2022: 07:00 – 21:0024 decembrie 2022: 07:00 – 18:0025-…

- Au ramas foarte putine zile pana la cele mai indragite sarbatori din an, iar forfota din magazine in cautarea celui mai frumos cadou ne-a cuprins pe toti. Insa, ce spui de o plimbare pe patinoarul de la Palas, in prima zi de Craciun? Sau de un film la Cinema City din Iulius Mall pe 1 ianuarie 2023? …

- Marile rețele de magazine au anunțat programul de Craciun 2022 și Revelion 2023. Zilele libere sunt 25 decembrie 2022 și 1 ianuarie 2023. Iata care este programul principalelor rețele de magazine de Sarbatori 2022: Programul Kaufland de Craciun și Anul Nou 2023 17 – 23 decembrie 2022: 07:00 (8.00) –…

- In luna septembrie, la nivelul Uniunii Europene s-a ajuns la un acord privind reducerea voluntara a consumului de energie electrica cu 10- cu o componenta obligatorie de 5- in orele de varf. Newsweek a vrut sa vada modul in care mai multe primari din tara au pus in practica aceasta solutie, dat fiind…

- Iulius Town a pregatit o varietate de evenimente de Ziua Naționala și nu numai. Ansamblul Folcloric „Junii Timișului” vor urca pe scena Targului de Craciun, Winter in My Town, iar curioșii pot descoperi in zona Iulius Expo și Targul de Moș Nicolae. Pe scena Winter in My Town, aflata in zona parcarii…

- In ședința de Consiliu Local din 25 noiembrie s-a aprobat programul sarbatorilor de iarna din centrul Ramnicului, grupate sub tradiționalul generic ”Decembrie Magic”. Startul va fi dat de spectacolul ”Spirit Romanesc” din 30 noiembrie – sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, care va anima Scuarul Mircea…