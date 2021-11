Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a adresat unei adunari de 200 de directori ai Volkswagen, printr-un apel video, la invitatia directorului general al grupului auto german, Herbert Diess, care doreste sa isi mobilizeze subalternii pentru trecerea mai rapida la vehiculele electrice, transmite…

- O femeie a cumparat un BMW X 5 second cu 27.000 de euro. A crezut ca face o achiziție buna și avantajoasa, dar nu mica i-a fost surpriza a doua zi. Ce surpriza a avut o femeie care a cumparat o mașina second hand In Romania ajung in fiecare an zeci de mașini la mana […] The post A cumparat un BMW X5…

- Controversatul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a facut, sambata, un anunț neașteptat – el spune ca se va retrage din politica, alimentand, astfel, speculațiile conform carora el ii urmeaza sa-i dea locul fiicei sale, relateaza Reuters.

- Un barbat și-a cumparat o mașina de spalat la mana a doua. Cand a ajuns acasa și a deschis-o, omul a avut parte de o surpriza de zile mari. Povestea a ajuns pe internet și a devenit virala in toata lumea.

- Partidul Social-Democrat german (SPD) i-a depasit in intentiile de vot pe conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru prima data in 15 ani, indica un sondaj de opinie realizat de institutul Forsa pentru RTL/NTV si publicat marti, cu o luna inaintea alegerilor parlamentare nationale din Germania,…

- Mai mulți romani care și-au cumparat bilete pentru vacanța in Bulgaria au avut parte de o surpriza neplacuta cand au ajuns acolo. Dupa ce au platit serviciile de cazare și mancare aceștia au fost informați ca nu mai sunt locuri disponibile pentru ei.

- Guvernul chinez a preluat o participatie si un loc in conducerea diviziei chineze a grupului ByteDance, proprietarul TikTok, Beijing ByteDance Technology, potrivit publicatiei The Information, care a citat date corporative si persoane apropiate situatiei, transmite Reuters. Beijing ByteDance…

- Indicii americani Dow Jones si S&P 500 au inchis vineri la niveluri record si au consemnat al doilea avans saptamanal consecutiv, stimulati de cresterea actiunilor Walt Disney, dar majorarea a fost limitata de un declin accentuat al increderii consumatorilor, transmite Reuters. Actiunile…