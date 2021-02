Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai așteptata confruntare din fotbalul românesc iși consuma în aceasta seara primul episod din acest an. Dinamo și FCSB se intâlnesc pe "Arena Naționala", în etapa cu numarul 21 din Liga 1. Formația pregatita de Ionel Gane cauta o victorie care sa o aduca aproape…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Poli Iasi, intr-un meci din etapa a XX-a a Ligii I, potrivit news.ro. Au marcat Tanase ’26, Morutan ’67 si Oct. Popescu ‘89 pentru FCSB, respectiv Popadiuc ’51 pentru Poli Iasi. FCSB: Vlad – Ov. Popescu,…

- Formatia FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata, marti seara, in deplasare, cu echipa FC Arges, in etapa a XIX-a a Ligii I, anunța news.ro. FC Arges: A. Greab – Tofan, Maric, Deslandes, Musat – Meza Colli, I. Serban – Draghici, Palic (Maes ’89), C. Dumitru (Grecu ’89) –…

- FCSB și Astra inchid runda cu numarul 16, prima a returului din Liga 1. Meciul se disputa azi, de la ora 20:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Rezultatele + programul rundei #16 din Liga 1 liveTEXT de la 20:00 » FCSB…

- Formatia FCSB a remizat, luni seara, la Mogosoaia, scor 1-1, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an, potrivit news.ro.Au marcat Iulian Cristea ’30 pentru FCSB si Boubacar Fofana ‘37 pentru Sepsi. La pauza, tehnicianul Leo Grozavu a fost…

- ​Ultimul meci al etapei cu numarul 14 din Liga 1 le aduce fața în fața pe primele doua clasate. Liderul CSU Craiova primește vizita celor de la FCSB, partida urmând sa fie transmisa LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport, Telekom Sport și Look Plus, de la ora 20:30.Echipele…

- Meciul a început.Cu șapte victorii consecutive în campionat, FCSB are un final de an în care se dueleaza cu contracanditatele la titlul din Liga 1. Primul examen, la Cluj, contra campioanei CFR. Meciul dintre CFR și FCSB din etapa a XIII-a este LiveScore pe HotNews.ro și în…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, informeaza News.ro. Au marcat Man '76 (penalti acordat pentru un fault la Octavian Popescu), Coman '90 si Olaru '90+2. In minutul 58 de la oaspeti a…