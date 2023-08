Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Trica (46 de ani) a jucat la Steaua in perioada 1998-2003, apoi a ajuns in Bulgaria. A evoluat mai intai la Litex Loveci, apoi la CSKA, echipa cu care a reușit sa caștige trei trofee in țara vecina: de doua ori Cupa și o data Supercupa Bulgariei. Acesta analizeaza pentru GSP.RO cele doua confruntari…

- Replica lui Gigi Becali, de dinaintea meciului retur dintre FCSB si CSKA 1948 Sofia, a fost catalogata ca fiind „memorabila” in presa din Bulgaria. Declaratiile patronului ros-albastrilor au fost analizate inaintea duelului din preliminariile Conference League. FCSB are avantaj minim, de 1-0, inaintea…

- Oficialii celor de la CSKA Sofia au anunțat ca la 425 de suporteri pot intra pe stadionul din Sf. Gheorghe la manșa retur de joi, din turul II preliminar al Conference League. Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia e programat joi, 3 august, de la 20:00 Daca trece de CSKA Sofia, Sepsi va infrunta caștigatoarea…

- FCSB a caștigat la limita partida cu CSKA 1948 Sofia, 1-0, dupa golul marcat de Florinel Coman, și este favorita la calificarea in turul trei preliminar din Conference League. Gigi Becali, extrem de nervos, și-a taxat dur fotbaliștii dupa evoluția de la Sofia. Acesta a spus ca nu mai crede in calificarea…

- CSKA 1948 Sofia iși continua startul de sezon en fanfare din Bulgaria. Adversara celor de la FCSB din turul II al Conference League n-a stat la discuții cu Pirin Blagoevgrad, pe care a invins-o, vineri, scor 3-0, in etapa a doua din noua ediție de campionat. Bulgarii de la CSKA 1948 sunt in forma maxima…

- CSKA 1948 Sofia, viitoarea adversara a FCSB-ului in Conference League, a caștigat ultimul meci amical disputat inaintea noului sezon. Bulgarii au invins-o pe Aris Salonic cu 2-0 intr-un meci disputat in Grecia. CSKA 1948 Sofia, echipa pe care FCSB o va infrunta in turul 2 preliminar din Conference League,…

- Ajuns vineri, in capitala, Regele Charles s-a indreptat catre locul care i-a cucerit inima in urma cu 25 de ani, unde urma sa il aștepte un cadou inedit, la care nici nu se gandea. Aici, Regele Charles al III-lea se va bucura mai intai de liniștea conacului sau din Valea Zalanului și se va intalni…

- La finele acestei luni, Irinel Columbeanu va implini 66 de ani. Va fi insa o aniversare destul de trista pentru el, avand in vedere ca fiica sa este plecata de ani buni peste Ocean, alaturi de Monica. In acest context, fostul afacerist a rememorat una dintre cele mai frumoase petreceri de care a avut…