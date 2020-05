Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la finalul vizitei efectuate la fabrica Techtex din Targu Lapus, judetul Maramures, ca este foarte important ca o companie romaneasca reuseste intr-un timp foarte scurt sa fabrice masti chirurgicale si masti FFP2. "Aici, in Targu Lapus,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca a trimis Corpul de control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a ancheta derularea contractului pentru lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si motivele rezilierii acestuia in august 2019."L-am trimis deja",…

- Premierul Ludovic Orban a ajuns in cursul dupa-amiezii de vineri, 29 mai, in județul Maramureș. Acesta a venit cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Internaționl Maramureș, unde a fost așteptat de prefectul Silviu Ungur, subprefectul Oana Oșan, secretarii de stat Ionel Bogdan și Calin Bota, precum…

- Azi, in jurul orei 16.00, prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, se va afla in Tg. Lapus, la Grupul Taparo de pe strada Tiblesului Nr. 112. Acesta fiind primul obiectiv al vizitei premierului in Maramures la Techtex din Grupul Taparo din Targu Lapus, controlat de Ioan Filip, prima fabrica de textile…

- Premierul Ludovic Orban, insoțit de miniștrii Virgil Popescu, Lucian Bode, Nicolae Ciuca și de secretarul de stat din Cancelaria Prim-Ministrului, Ionel Bogdan, viziteaza vineri, 29 mai, investițiile Grupului Taparo din Targu Lapuș și Cicarlau. Grupul Taparo a fost printre primele companii romanești…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca situatia incepe sa fie "relativ" buna in Romania din punct de vedere al asigurarii materialelor si echipamentelor necesare in lupta contra COVID-19, precizand ca, in ultimele zile, au ajuns in tara aproximativ patru milioane de masti FFP 2 si FFP 3 care vor…

- Grupul de firme Taparo din orasul Targu Lapus urmeaza sa produca in viitorul apropiat pana la 10 milioane de masti de protectie lunar, acestea urmand a fi livrate spitalelor si unitatilor medicale din Romania in care se trateaza pacientii afectati de COVID-19, dar si farmaciilor, institutiilor publice…

- Spitalele din Romania ar putea fi in curand dotate cu camere cu presiune negativa, in care coronavirusul nu se poate raspandi, anunța MEDIAFAX.Ministerul Apararii a contribuit la producerea unui prototip de camera in care pot fi tinuti pacientii infectati fara teama de raspandire a COVID-19.…