Romania a intrat un pic surprinzatori in „valul 2” de tari europene spre care se deschid granitele malteze. Astfel, de la 15 iulie 2020, calatorii care vin din Romania (sau care au stat in ultimele 14 zile in Romania) pot intra fara obligatia de carantinare in Malta. De asemenea, zborurile care pana acum au fost interzise din ordinul Maltei pot fi reluate. Am aruncat un ochi pe site-ul Wizz Air, singura companie aeriana care opereaza zboruri directe intre Romania si Malta, primul zbor programat este duminica, 19 iulie (biletul costa acum 279 lei one-way fara bagaje, etc, etc) si sunt anuntate…