Surpriza la Galda: Industria – CS Zlatna 1-1 (1-1), in Liga a 4-a!!! Surpriza majora la Galda de Jos, unde Industria, fosta divizionara terța, s-a impiedicat de CS Zlatna, ce nu avea niciun punct in primele doua runde!! Scorul final a fost 1-1 (1-1), cu goluri marcate in prima parte a reprizei intai de S. Szekely (10), respectiv Davidaș, ce a egalat 7 minute mai tarziu. Gazdele au pierdut doua puncte extrem de importante dupa un joc inaintea caruia se punea doar problema diferenței de scor, echipa lui Doru Oancea fiind la a doua remiza succesiva pe propriul teren, cu același scor 1-1, etapa trecuta…