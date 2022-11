Stiri pe aceeasi tema

- Inca o țara din Europa este IMPOTRIVA aderarii Romaniei in spațiul Schengen: „Nu este momentul sa votam acum o extindere” Inca o țara din Europa este IMPOTRIVA aderarii Romaniei in spațiul Schengen: „Nu este momentul sa votam acum o extindere” Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, s-a pronunțat…

- Austria nu este de acord cu extinderea spațiului Schengen, a anunțat vineri ministrul de Interne Gerhard Karner, citat de publicațiile Kurier și Der Standard. „Sistemul este disfuncțional. Situația din Europa arata foarte clar ca protecția frontierelor externe a eșuat”, a spus acesta.

- In ultimele zile, tot mai multe voci cer ca procesul de extindere a Spațiului Schengen sa fie amanat. „Nu este timpul acum sa votam o extindere cand sistemul granițelor externe nu funcționeaza", a declarat Gerhard Karner, ministrul de Interne al Austriei. Potrivit sursei citate, acesta se opune aderarii…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei) – cea mai mare din Europa – „continua sa se deterioreze”, a avertizat, miercuri, directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, atentionand ca „nu ne putem permite luxul sa asteptam sa se intample…

