Surpriza in topul retailerilor de fashion. Liderul pietei este un discounter care vinde si home & deco

Surpriza in topul retailerilor de fashion. Liderul pietei este…

Piata de fashion din Romania va depasi in acest an valoarea de 18,5 miliarde lei, potrivit estimarilor Fashion Days. Surpriza vine insa din fruntea topului, unde este situat Pepco, discounter care vinde pe langa fashion si articole home & deco si care va depasi anul acesta vanzari de 1,2 miliarde lei in cele peste 250 de magazine din Romania.



Piata de fashion din Romania este una extrem de dinamica si competitiva, cu cresteri de aproximativ 10% anual, dupa cum wall-street.ro a scris aici si aici.

Pentru 2019, Euromonitor International estimeaza o crestere a pietei de 7%, de…