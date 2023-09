Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a analizat victoria dramatica in fața lui Metaloglobus, 2-1, in play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Tehnicianul echipei bucureștene a fost nemulțuit de jocul din prima repriza, motiv pentru care a efectuat 4 schimbari la pauza. Mai facuse una in prima parte a meciului,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #8 din Superliga Romaniei, cea care va gazdui doua derby-uri importante: Rapid - Dinamo și FCSB - CS Universitatea Craiova. Rapid și Dinamo vor fi fața in fața pentru prima oara de la revenirea „cainilor” in prima divizie. Ziua aleasa de LPF pentru…

- Start cu surprize mari in sezonul 2023/2024 al Cupei Romaniei Betano. CS Dinamo a fost eliminata, miercuri, inca din primul tur de Viitorul Ileana, formație din Liga 4! Eliminarea clubului din „Ștefan cel Mare” nu e insa cea mai mare surpriza. CS Amara a obținut calificarea in turul II, dupa ce a trecut…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Marius Șumudica, antrenor liber de contract in acest moment, a urmarit Derby de Romania și l-a remarcat pe fundașul Alexandru Pantea, 19 ani. Marius Șumudica, impresionat de Pantea la Derby de Romania „FCSB arata bine de la mijloc in sus. Pentru mine, cea mai placuta…

- Elias Charalambous (42 de ani) a comentat absența lui Andrea Compagno (27 de ani) din echipa de start pentru derby-ul cu Dinamo. FCSB - Dinamo e liveTEXT AICI de la ora 21:30 Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in prima parte a zilei, staff-ul tehnic al celor de la FCSB a decis sa inceapa derby-ul…

- Sorin Ghionea (44 de ani), fost fundaș central la Steaua/FCSB, in perioada 2002-2010, este convins ca diferența de valoare dintre FCSB și Dinamo se va reflecta și pe tabela de marcaj. FCSB - Dinamo are loc sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, pe „Arcul de Triumf”, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV…

- Pe 24 iunie 1979, FC Argeș devenea pentru a doua oara in istorie campioana Romaniei. Argeșul o intalnea pe Dinamo, in deplasare, in fața a 20.000 de spectatori. Dinamo avea 41 puncte, golaveraj 48-24, FC Argeș 43 puncte, golaveraj 50-26. Matematic, Dinamo avea nevoie de victorie, pe teren propriu, dupa…