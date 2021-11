Stiri pe aceeasi tema

- Victoria gruparii „Schimbarea Continua” in al treilea scrutin parlamentar organizat in mai puțin de un an genereaza speranțe ca de data aceasta, partidele vor putea forma o coaliție de guvernare pentru a depași impasul prelungit in care se afla țara, scriu Euronews și cotidianul bulgar Sega. Formațiunea…

- Un partid anti-corupție a surprins cu un rezultat foarte bun la alegeri, in Bulgaria. Mișcarea inființata de doi afaceriști educați in SUA au fost aproape la egalitate cu partidul conservator GERB. Exit-poll-urile arata un procentaj al formatiunii „Continuam Schimbarea” de 23% din voturi. Rezultatul…

- Noul partid politic de centru din Bulgaria este vazut ca fiind câștigator al alegerilor parlamentare de duminica, potrivit a patru exit-poll-uri, ceea ce crește șansele de a se pune capat unui impas politic în cel mai sarac stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters.Disputele…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat organizarea de alegeri parlamentare anticipate la 14 noiembrie, al treilea scrutin din acest an, dupa ce precedentele doua, din aprilie si iulie, nu au dus la formarea unui guvern, a informat miercuri presedintia, potrivit Reuters. Radev, care candideaza pentru…