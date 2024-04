Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii face o surpriza neplacuta președintelui Klaus Iohannis și transfera de la Forumul Democrat al Germanilor din Romania, formațiune foarte apropiata de Iohannis. Corina Bokor, viceprimarul Sibiului, a trecut la PSD, asta dupa ce nu a mai prins lista de consilieri a FDGR pentru Primaria Sibiu. ”Viceprimarul…

- Este foarte posibil ca Bulgaria sa indeplineasca criteriile pentru zona euro și sa adere anul viitor, a declarat președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. "Cred ca este foarte posibil ca Bulgaria sa indeplineasca criteriile la un moment dat in acest an. Dar ceea ce este cel mai important este cand…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut in ianuarie 2024 cu 0,4%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 481 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 481 de societati noi aveau…

- Președintele american Joe Biden a inclus in discursul sau anual despre starea Uniunii o masura de natura sa complice operațiunile anti-Hamas ale Israelului in Gaza, in condițiile in care demersurile diplomatice pentru o incetare a focului nu au dat, pana

- Prezenta la un eveniment ce sarbatorește dragostea, Oana Ionița, proaspat divorțata, a facut o marturisire neașteptata, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Coregrafa a dezvaluit ca simte iar fiorii unei noi povești de dragoste, noul barbat din viața sa i-a cunoscut deja cei doi copii. Ce ne-a spus…

- In acesta dimineața, in urma unui atac cibernetic, e haos in 15 spitale din Romania. Unitațile nu pot raporta servicii medicale, iar oamenii care s-au prezentat la camera de garda cu anumite probleme de sanatate așteapta nervoși sa fie preluați.

- Predictibilitatea este necesara și ceruta de mediul de afaceri pentru ca legislația fiscala trebuie sa aiba un anumit grad de certitudine pe termen lung, in așa fel incat companiile mici, mari, dar și noi, cetațenii, sa putem facem planuri de viitor fara sa avem teama ca planurile noastre pot fi stricate…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…