Surpriza de proportii la Art Safari: artisti Roton au intampinat publicul in cadrul Night Tours

Intre 10 februarie și 4 martie s-a cantat muzica live la Art Safari. Artiști Roton au cantat atat piese proprii, cat și cover-uri, in momente unice care au adus expoziției o dimensiune muzicala aparte. Facand parte din experiența Night Tours, Amedeo, LIA, Andy Horjea, Prima Dragoste, Aria Moon, Sabrina Stoica și Bianca Tilici au susținut momente care i-au fascinat pe vizitatori. De la piese proprii la cover-uri dupa piese cunoscute, cupola spațiului expozițional a rasunat de voci fresh și puternice. In cadrul evenimentului, artiștii au lansat piese noi, care s-au ascultat in premiera la Art…