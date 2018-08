Surpriza de pe litoral. Stațiunea care rivalizează cu Mamaia Pentru 7 nopti de cazare la un hotel de 4 stele din Venus, turistii platesc intre 3.200 de lei si 4.000 de lei. Lucian Ion, proprietar hotel 4 stele Venus: Pentru cei care au minimum 7 nopti, au si o croaziera pe mare de circa trei ore. De asemenea, mai avem o oferta care include si un pachet cu Sulina, Delta Dunarii pentru 10 nopti. Turist: Nu trebuie sa mergem dintr-o parte in alta, sa ne gandim ca ne trebuie una sau cealalta. Asa avem totul aici. Turist: E mai simplu si mai usor pentru noi ca avem copii si da, e altceva. Cu astfel de oferte, sejurul mediu in Venus a ajuns sa coste,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au scapat de ploi pe litoral, turiștii au avut parte de vant puternic in ultimele zile. In largul marii a fost furtuna, iar valurine sunt și acum foarte mari. De la nord la sud, pe plaje au fost arborate steagurile roșii sau galbene, dar turiștii le ignora. Pana acum, zeci de oameni au […]…

- Nori negri au impanzit cerul din Constanța, iar in stațiunea Mamaia a pornit in urma cu puțin timp o furtuna care i-a facut pe turiști sa fuga spre cazari. Vom reveni cu detalii. The post Furtuna pe litoral! Turiștii din Mamaia și-au strans lucrurile și au fugit spre cazari appeared first on Cancan.ro…

- Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de 48 de inspectori care vor verifica respectarea normelor de sanatate publica pe litoral si in Delta Dunarii. Controalele vor avea loc in urmatoarele doua luni.

- Imagini online cu Delta Dunarii vor fi disponibile pe Google Maps, din toamna, dupa ce vor fi procesate de specialiștii Google, potrivit asociației World Wide Fund for Nature (WWF). Procesul de captare a imaginilor de tip Street View a inceput acum o luna de zile, echipa WWF navigand brațele Sulina…

- Incepand de luni, 2 iulie, Radio Vacanta reincepe distractia din Vila nr.1 din Mamaia, online – pe www.radiovacanta.ro si on air, ca program estival al Radio Romania Constanta, zilnic, intre orele 10:00 si 18:00, pe frecventele 100,1 FM Constanta si Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea si 106,2 FM…

- In tren o sa calatoriti ca sardelele, iar in microbuz o sa stati in picioare, desi este ilegal. In fata garii din Constanța sunt zeci de autobuze si microbuze private care circula pana la Mangalia. Un bilet costa in jur de 10 lei, dar sa nu va asteptati sa-l si primiti. Desi la plecare sunt multe…

- Incepand din data de 29/30 iunie, la nivel național, se pune in aplicare programul de circulație “Trenurile Soarelui“ – program estival de transport al CFR Calatori. Pana in 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara catre statiunile de la Marea Neagra, catre…

- Potrivit sursei citate, pe 1 iunie, vremea va fi calda in majoritatea zonelor, cu temperaturi maxime intre 27 si 34 de grade Celsius, valori usor mai scazute urmand a se inregistra pe Litoral si in Delta Dunarii, unde vor fi intre 22 si 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare si doar…