Surprinză! Filmul ”Complet necunoscuți”, primul loc pe Netflix Filmul ”Complet necunoscuți”, primul loc pe Netflix Romania. Prima pelicula realizata de actorul și regizorul Octavian Strunila a starnit curiozitatea romanilor abonați ai celui mai important serviciu de streaming. Succesul lungmetrajului ”Complet necunoscuți” (o varianta autohtona a filmului omonim ”Perfetti sconosciuti”, ecranizat in peste 20 de țari, la fel de cunoscuta fiind varianta americana ”Perfect Stranger”) se datororeaza și distribuției. In film joaca și actorii deveniți cunoscuți in serialul ”Las Fierbinți”, este vorba de Leonard Doni (polițistul Robi) și Anca Dumitra (Geanina), dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

