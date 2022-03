SURF MESA X NITTI GRITTI lanseaza single-ul MARCHING BAND

Surf Mesa, care a adunat peste trei miliarde de ascultari pe streaming cu „ily (i love you baby)” ft. Emilee, face echipa cu producatorul si DJ-ul Nitti Gritti, caștigator al premiului Latin GRAMMY®, la piesa „Marching Band”, pregatita sa alimenteze sentimentul de vara și sezonul festivalurilor. „’Marching Band’ este o piesa de distracție”, spune Surf Mesa. „Sunt atat de incantat sa o impartașesc lumii, deoarece am adaugat-o luni de zile in seturile mele. Pe masura ce muzica live a revenit, am avut șansa de a explora un sunet care da un nou val de energie. Nitti și cu mine nu am putea fi mai incantați…