- Edtia a saptea a festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 si 7 iulie la Arenele Romane din Bucuresti. Primele trupe confirmate la festival au fost finlandezii de la CHILDREN OF BODOM si SONATA ARCTICA, olandezii de la EPICA, canadienii de la KATAKLYSM, olandezii de la Carrach Angren si americanii…

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA) prezentata de BUCOVINA. Aceasta este o idee experimentala, o reproducere a showului din fiecare an din iarna al trupei Bucovina de la Arenele Romane dar facut vara, gandita ca o incercare de a revigora scena metal…

- La Cabinetul de Documentare și Informare (CDI) al Colegiului Național „David Prodan” Cugir a avut loc astazi o activitate dedicata personalitații marelui scriitor, filosof și istoric al religiei, Mircea Eliade. Dupa studiul la clasa a unor momente despre autor, elevii clasei a IX-a A, insoțiți de catre…

- In septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis anunta oficial ca isi anuleaza vizita programata in Ucraina din cauza ca parlamentul de la Kiev a votat o lege a educatiei care limiteaza drepturile minoritatii romane de pe teritoriul ucrainean sa aiba acces la invatamant in limba materna. Duminica,…

- Numarul angajatilor care au suferit accidente de munca a scazut in primele 9 luni din 2017 cu 23,2% fata de perioada similara din 2016, la 2.964 persoane, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Din totalul celor accidentati, 86 de persoane au suferit accidente mortale,…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…