Șură plină cu cereale, distrusă de flăcări din cauza resturilor vegetale arse necontrolat în apropiere In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:30, pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Șofronea au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (șopron) intre localitațile Șofronea și Curtici. „La sosirea echipajelor de […] Articolul Șura plina cu cereale, distrusa de flacari din cauza resturilor vegetale arse necontrolat in apropiere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

