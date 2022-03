Suprarealism la propriu. Tablou vândut cu 10 milioane de euro la Paris O prima licitatie Sotheby’s dedicata pictorilor suprarealisti organizata la Paris a atins suma totala de aproape 33 de milioane de euro, inclusiv un record de 10 milioane de euro pentru un tablou semnat de Francis Picabia. „Suntem extrem de mandri ca am stabilit un nou record mondial pentru Picabia, cu siguranta cel mai onorat pictor al […] The post Suprarealism la propriu. Tablou vandut cu 10 milioane de euro la Paris first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

