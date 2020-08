Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Mario Camora a ridicat trofeul de campioana a Ligii I obtinut de CFR Cluj, luni seara, la Craiova, dupa victoria cu Universitatea, in finala campionatului, scor 3-1, anunța news.ro.Jucatorii si oficialii de la CFR Cluj au primit ticouri pe care scria: "Campioni 2019/2020", si-au…

- Antrenorul Dan Petrescu nu va sta pe banca tehnica a echipei CFR Cluj la meciul cu Universitatea Craiova, a anuntat managerul sportiv al clujenilor, Marius Bilasco, potrivit news.ro."Speram sa poata fi prezent, dar trebuie sa respectam protocolul si conform acestuia mai are doua zile de stat…

- Jucatorii formatiei Universitatea Craiova revin la antrenamente, la cateva zile de pauza dupa succesul din Ardeal, 2-1 cu Gaz Metan Medias. Alb-albastrii vor incepe sa pregateasca de marti dimineata jocul cu FCSB. Astfel, Cristiano Bergodi va comanda urmatoarele lectii din incinta bazei din Lunca Jiului…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a fost așteptata la aeroport de sute de fani infierbantați, pentru a sarbatorii alaturi de jucatori victorie obținuta duminica seara pe terenul campioanei en titre CFR Cluj, scor 3-2.Imediat dupa meci, Peluza Nord Craiova și-a anunțat prezența pe Aeroportul din…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1. La finalul jocului, antrenorul Științei , Cristiano Bergodi, și-a prezentat concluziile și a raspuns intrebarilor puse de…

- Universitatea Craiova a invins-o cu emotii pe Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 4-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut victoria prin golurile marcate de bosniacul Elvir Koljic (60, 90+1), primul dupa o actiune a…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefațat partida cu FC Botoșani, programata vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Italianul este conștient de importanța punctelor in perspectiva participarii in cupele europene, dar și in lupta pentru titlu și nu concepe…

- Universitatea Craiova a susținut in aceasta dimineața o noua ședința de pregatire premergatoare meciului cu FC Botoșani. Așa cum era de așteptat, antrenorul Cristiano Bergodi și staff-ul sau tehnic au comandat un antrenament in care mingea a fost la putere. Interesant este ca Bergodi pare sa nu se fi…