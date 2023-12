Stiri pe aceeasi tema

- Un robot care utilizeaza puterea magnetilor pentru a realiza operatii mai putin invazive si mai eficiente a finalizat prima sa procedura de acest tip pe plan international, o extirpare de vezica biliara, intr-un spital public din Chile in aceasta saptamana, a anuntat compania sa producatoare, informeaza…

- Liderul de la Washington a avut miercuri discuții cu președintele chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Statele Unite. Dupa intalnirea cu Xi Jinping in California, Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare…

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…

- SeaWorld San Diego a anuntat venirea pe lume a unui exemplar de pinguin imperial, pentru prima data in ultimii 13 ani in acest parc tematic din California, Statele Unite. Puiul a iesit din ou, cu ajutorul personalului gradinii zoologice, pe 12 septembrie, potrivit SeaWorld San Diego. „Acesta este cel…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit miercuri, la Marea Sala a Poporului din Beijing, pe guvernatorul statului California din SUA, Gavin Newsom. Conform lui Xi Jinping, China și Statele Unite ale Americii (SUA) sunt cele mai mari economii ale lumii, impreuna depașind o treime din totalul global,…

- Major League Soccer, liga profesionista de fotbal din Statele Unite, a reunit in sezonul 2023 in total 10.900.804 persoane pe stadioanele sale, acesta fiind un record istoric pentru campionatul american, conform unui comunicat dat publicitatii duminica, citat de agentia EFE., potrivit Agerpres.MLS…

- O pastila dezvoltata pentru febra dengue de grupul Johnson & Johnson a parut ca ofera protectie impotriva unei forme a virusului in cadrul unui studiu de mica amploare realizat pe oameni in Statele Unite, potrivit datelor prezentate vineri de compania americana, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Peste 75.000 de angajati ai unuia dintre cele mai mari sisteme spitalicesti din Statele Unite, Kaiser Permanente, au intrat intr-o greva de trei zile, pentru a cere conditii de munca mai bune, o greva de amploare care zguduire serviciile de sanatate americane, potrivit unei coalitii de sindicate care…