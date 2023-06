In curand, supermarketurile din Romania ar putea fi inchise duminica. De asemenea, se dorește ca marile magazine sa fie mutate in afara orașelor. Cele doua masuri fac parte dintr-un proiect de lege controversat depus de doi parlamentari. Supermarketurile din Romania ar putea fi inchise duminica și mutate in afara orașului. Proiect de lege controversat in Parlament Romanii ar putea sta departe de marile lanțuri de magazine duminica . In plus, aceste spații comerciale ar putea fi nevoite sa se mute din interiorul marilor orașe. Recent, doi parlamentari PNL au depus in Legislativ un proiect de lege…