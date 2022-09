Supermarket versus Piaţă: ce alegem? Am făcut un tur de o zi, am notat preţuri şi argumente Un prim aspect constatat la un tur de o zi: in supermarketurile din Iasi preturile legumelor sunt semnificativ mai mari fata de cele din piete, ajungand sa fie chiar duble. Totusi, multi ieseni prefera supermarketurile: "Le ai la tot pasul", motiveaza o tanara n nutritionistii sunt insa mai sceptici: "Ganditi-va la drumul lung al unui fruct adus de la mii de kilometri". Cei mai in varsta aleg insa piata, mai ales in aceasta perioada cand se umplu camarile. "Ziarul de Iasi" a facut un tur de o zi prin piete si supermarketuri, a notat preturi si a vorbit cu cumparatorii. Supermarket sau piata: ce… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

