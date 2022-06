Superman de România „zboară” la Europeanul de la Rimini! Alex Avasiloae este primul gimnast roman care va participa la Campionatul European de Trampoline de seniori. Alex Avasiloae e deschizatorul de drumuri in Tampoline-ul din Romania, cea mai noua disciplina inființata de Federația Romana de Gimnastica, in 2021. „Sunt destul de emoționat pentru ca este prima data cand un roman participa la un Campionat European de Seniori. Așteptarile sunt pe masura și emoțiile mari” – Alex Avasiloae, gimnast in proba de Trampoline. La mai puțin de un an de cand s-a apucat de Trampoline, sportivul este intr-o forma foarte buna. „Exercițiile mele au acum dificultați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

