„Superman” a deszăpezit străzile din Tulcea cu făraşul. Cine e bărbatul şi de ce a recurs la aşa ceva „Superman” a fost un erou pentru locuitorii din Tulcea. El le-a deszapezit strazile si trotuarele cu farasul. Auzind „felicitarile” tulcenilor adresate conducerii primariei, dar si conducerii societatii care se ocupa de apa si canal, super-eroul a aterizat in centrul municipiului si inarmat cu un faras, a dat o mana de ajutor aruncand apa dintr-o balta […] The post "Superman" a deszapezit strazile din Tulcea cu farasul. Cine e barbatul si de ce a recurs la asa ceva first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul s-a costumat in Superman și a ieșit pe strazile inundate de ploile și zapezile din ultimele zile cu un faraș in mana.Acesta a incercat sa impinga apa spre gura de canal insa fara succes.Canalizarea nu prelua niciun strop de apa. Barbatul a declarat ca gestul facut este pentru a atrage atenția…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, duminica la ora 12.15, sunt semnalate conditii de ceata densa, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Botosani, Tulcea…

- Polițiștii tulceni sunt in doliu. Fostul șef al Serviciului Caziere s-a stins din viața la doar 44 de ani. Barbatul a fost gasit fara suflare miercuri dimineața, 16 noiembrie, in aperopierea blocului in care locuia.

- Deputați in Parlamentul Republicii Moldova, aleși locali și susținatori ai PSRM astazi, 12 noiembrie, au organizat, in orașul Soroca, o acțiune ampla de protest impotriva abuzurilor și politicilor antisociale ale guvernarii, ale Maiei Sandu.

- Deputați in Parlamentul Republicii Moldova, aleși locali și susținatori ai PSRM astazi, 12 noiembrie, au organizat, in orașul Soroca, o acțiune ampla de protest impotriva abuzurilor și politicilor antisociale ale guvernarii, ale Maiei Sandu.

- Deputați in Parlamentul Republicii Moldova, aleși locali și susținatori ai PSRM astazi, 12 noiembrie, au organizat, in orașul Soroca, o acțiune ampla de protest impotriva abuzurilor și politicilor antisociale ale guvernarii, ale Maiei Sandu.

- Ministrul Cseke Attila a semnat 10 noi contracte finantate prin Componenta 5 ndash; Valul renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru reabilitarea si renovarea energetica a unor unitati spitalicesti si de invatamant, precum si a unor cladiri administrative, iar valoarea totala a…