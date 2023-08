Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment astronomic de excepție pe 30 august 2023: Super-Luna Albastra, cea mai mare și mai stralucitoare luna plina a anului, va rasari pe cer. Contrar denumirii, Luna Albastra nu este de fapt albastra. Termenul se refera la a doua Luna Plina dintr-o luna care are doua astfel de faze. In aceasta luna…

- Perseide 2023, cel mai spectaculos eveniment astronomic, vizibil pe cerul Romaniei: Data la care poti vedea, cu ochiul liber, cea mai frumoasa ploaie de stele cazatoare Perseide 2023, cel mai spectaculos eveniment astronomic, vizibil pe cerul Romaniei: Data la care poti vedea, cu ochiul liber, cea mai…

- In fiecare an, in perioada 17 iulie-24 august, se desfașoara ploaia de meteoriți Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cosmice ale anului.In acest an, apogeul ploii de meteoriți va avea loc in noaptea de 13 august, atunci cand Pamantul va trece prin cea mai densa zona a traseului cometei…

- Eveniment rar pe cerul Romaniei și al Bulgariei: un meteor a fost vazut de locuitorii din mai multe județe, printre care Gorj și Hunedoara, dar și de vecinii din localitatea Vidin. Pentru ca l-au confundat inițial cu un avion in flacari, salvamontiștii au intrat in alerta.

- Luna a aparut mai stralucitoare și mai mare decat de obicei luni seara, transmite BBC . Superluna din iulie apare plina timp de pana la trei zile, potrivit NASA, pentru ca este mai aproape decat in mod normal pe orbita sa in jurul Pamantului. Luna a fost cu 22.000 de kilometri mai aproape de Pamant…

- Luna plina din iulie ajunge in zodia Capricornului și este considerata una dintre cele mai puternice ale anului. Este prima SuperLuna a anului, o luna plina puternica, provocatoare și tensionata. Luna plina din iulie ne pune in fața unor decizii majore.Luna plina din iulie ajunge in zodia Capricornului,…

- Un fenomen rar a putut fi observat pe cerul capitalei, an cursul zilei de miercuri, 07 iunie. Imaginile postate in mediul online surprind un fenomen deosebit in care soarele este inconjurat de un cerc de culori, asemanator unui curcubeu.Spectaculosul fenomen poarta denumirea de halou solar si este o…

- Au aparut primele imagini cu tirul care a luat foc pe DN 25, intre localitațile Movileni și Șendreni, județul Galați, dupa ce s-a izbit violent de o autoutilitara ce transporta saci cu faina.