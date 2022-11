Superliga | „U“ Craiova – U Cluj 1-0. Creţu a descreţit frunţile „leilor“ Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației Universitatea Cluj. Disputa a contat pentru etapa a 17-a din Superliga si a avut o asistenta de 14.350 de spectatori. Știința a avut șansa deschiderii scorului in minutul 28, dar Iliev a aparat penaltiul executat de Mitrea și obținut de Baiaram. Alb-albastrii au presat continuu, dar au marcat abia in repriza secunda. Au facut-o prin Alex Cretu, care a reluat cu capul, de la 6 metri, o centrare venita din stanga, de la Bancu (’60, 1-0). O situatie buna de gol… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

