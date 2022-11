Superliga | Laszlo Balint, în locul lui Ilie Poenaru la UTA Arad Clubul UTA Arad a anuntat, marti, pe site-ul oficial ca tehnicianul Laszlo Balint va fi reinstalat in functia de antrenor principal al echipei, cu care va semna un contract pana la finalul actualului sezon al Superligii. Acesta il inlocuieste pe Ilie Poenaru, care si-a incheiat colaborarea cu aradenii tot astazi. „La solicitarea antrenorului Ilie Poenaru si a staff-ului sau tehnic, clubul UTA anunta rezilierea de comun acord a contractelor acestora. Le multumim tuturor pentru perioada petrecuta la Arad si le dorim mult succes in viitor!“, se arata in mesajul clubului aradean.Ilie Poenaru fusese… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

