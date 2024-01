Superliga 2023/2024. Universitatea Craiova - Farul Constanta: Hagi - Suntem increzatori, dar trebuie sa facem un meci complet“ (GALERIE FOTO + VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Pe locul 7 in clasament, dar la egalitate de puncte cu echipa de pe pozitia a sasea, ultimul care duce in play off, Farul Constanta se afla in cautarea celei de a treia victorii la rand.Incepe o noua etapa din sezonul regular al Superligii 2023 2024, runda a 20 a, care programeaza vineri, 15 decembrie…

- Cu o serie de sase partide consecutive in campionat in care nu a cunoscut gustul victoriei doua infrangeri si patru egaluri , Farul e in afara pozitiilor de play off.Etapa a 18 a a sezonului regular al Superligii 2023 2024 incepe vineri, 1 decembrie 2023, cu partidele FC Voluntari ndash; Petrolul Ploiesti…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a disputat astazi, 8 noiembrie 2023, meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, campioana in exercitiu a Romaniei. Meciul a fost o restanta din etapa a doua a Superligii si s a incheiat la egalitate, 1 1.Dupa 0 0 la pauza, campioana a deschis scorul in…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine astazi, 5 noiembrie 2023, meciul din etapa a 15 a, ultima din turul sezonului regular al Superligii 2023 2024, intalnind pe teren propriu FC Botosani, ultima clasata."Marinariildquo; se afla pe locul 7, primul sub linia play off ului, cu 20 de puncte, dar…

- Farul Constanta se afla pe locul 7, primul sub linia play off ului, cu 20 de puncte, dar la egalitate de puncte cu ocupantele locurilor 6 si 5.In etapa a 15 a, ultima din turul sezonului Regular al Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana Romaniei, intalneste pe teren propriu FC Botosani, ultima…

- Aflata pe locul sapte in ierarhia din Superliga 2023 2024, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, are cele mai multe goluri primite dintre primele 12 clasate. Cu o etapa inaintea incheierii turului sezonului regular al Superligii, campioana in exercitiu, Farul Constanta, este in afara pozitiilor…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (0-1), sambata seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Cimpanu (17), care a profitat de erorile lui Constantin Grameni si Marian Aioani. Acesta este primul gol…