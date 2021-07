Stiri pe aceeasi tema

- Supercupa Romaniei are loc, sambata seara, pe Arena Nationala, meci in care CFR Cluj si Universitatea Craiova lupta pentru primul trofeu al sezonului. Campioana Romaniei se prezinta la meci cu un nou antrenor, Marius Sumudica, si se afla la a opta participare in competitie, fiind castigatori…

- Arbitrul Adrian Cojocaru va conduce la centru Supercupa Romaniei, meci programat, sambata, intre CFR Cluj si Universitatea Craiova, potrivit news.ro. Cojocaru va fi ajutat de Marius Badea si Tunyogi Ferencz. Rezerva va fi Sorin Costreie, iar observator Constantin Gheorghe. Meciul…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata, de la ora 21:30, in cel mai tare meci al rundei #8 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul play-off-ului din Liga 1 CS Universitatea…

- Arsenal și Villarreal disputa astazi, de la ora 22:00, returul semifinalei Europa League. In tur, spaniolii s-au impus cu 2-1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. In cealalta semifinala, de la aceeași ora, se intalnesc AS Roma…

- Mario Camora (34 de ani, fundaș stanga) este titular la CFR Cluj in meciul cu Academica Clinceni și bifeaza o borna impresionanta. Academica Clinceni și CFR Cluj se intalnesc azi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și…

- Academica Clinceni și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-off Academica Clinceni -…

- Ionuț Vina (26 de ani), mijlocaș central, revine in primul „11” al lui FCSB pentru meciul cu CFR Cluj. Iar la bucureșteni prinde contur un nou obicei: parerile lui Ilie Dumitrescu sunt puse imediat in practica de Gigi Becali! FCSB și CFR Cluj se infrunta azi, de la ora 20:30, in runda cu numarul 5 a…