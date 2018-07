Stiri pe aceeasi tema

- Supercupa Romaniei la fotbal se va disputa cu casa inchisa. FRF a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca s-au vandut toate biletele pentru partida dintre campioana Romaniei, CFR Cluj, și deținatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova, programata la 14 iulie. „Supercupa Romaniei se va disputa…

- Juniorii Universitații Craiova și-au luat revanșa in fața lui FC Viitorul, dupa infrangerea suferita acum o saptamana, cu 7-6 dupa penaltiuri, din finala campionatului la Liga Elitelor Under 17. Cele doua grupari s-au reintalnit sambata, in Supercupa Romaniei de la ...

- Real Madrid este de neoprit! "Galacticii" au caștigat a treia oara la rand trofeul Ligii Campionilor. Formația antrenata de Zinedine Zidane s-a impus cu scorul de 3-1 in fața lui Liverpool in finala de la Kiev.

- Atacantul Cristiano Ronaldo a declarat, sambata seara, ca Real Madrid a reusit sa intre in istorie dupa ce a cucerit pentru a treia oara consecutiv si a 13-a oara Liga Campionilor."Asta ne doream, stiam ca va fi greu, dar am meritat. Finalele sunt mereu complicate, dar am meritat pe deplin.…

- CFR Cluj este noua campioana a României, dupa ce a câștigat cu 1-0 meciul cu FC Viitorul. CFR a deschis scorul în minutul 43. Clujenii au controlat meciul, fara ca FC Viitorul sa puna mari probleme.

- De ”Noaptea Muzeelor”, in intervalul orar 18.00-24.00, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures (Baia Mare, str. Monetariei 1-3) invita publicul sa viziteze gratuit expozitiile permanente și temporare: „Minerit si civilizatie in Maramures” „Calatorie in universul Ceasului” „Comori ale Epocii…

